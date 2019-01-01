Чайка: ЧП с SSJ-100 в Шереметьеве обозначило проблемы в авиационной отрасли РФ

Крушение самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве обозначило серьезные проблемы в авиационной отрасли России. Как пишет RT, об этом во время выступления в Госдуме заявил генпрокурор Юрий Чайка. Он подчеркнул, что вопросы безопасности пассажирских перевозок остаются по-прежнему актуальными, и генпрокуратура уже на протяжении нескольких лет требует от уполномоченных государственных органов и авиапредприятий решения ряда проблем. В частности, он пояснил, что госпрограмма безопасности полетов не соответствует международным требованиям, а соответствующие обязательства не выполнены. Чайка также сообщил, что с 2017 года в России в результате прокурорских проверок от полетов были отстранены 550 пилотов, остановлена деятельность двух авиационных учебных центров, а также аннулировано 160 летных свидетельств.

Как напоминает Ura.ru, инцидент в столичной авиагавани произошел вечером 5 мая. В Шереметьеве произошла аварийная посадка с последующим возгоранием самолёта SSJ-100. В результате катастрофы погиб 41 человек.

Ранее НСН сообщала, что после ЧП в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросили Минтранс проверить системы лайнера Sukhoi Superjet 100 на соответствие сертификационным требованиям. Соответствующее обращение поступило к главе ведомства Евгению Дитриху. В Ассоциации уверены, что после трагедии в Шереметьеве необходимо проверить систему защиты судна от поражения статистическим электричеством, а также на прочность кессона крыла и шасси

Вопросы к состоянию судна возникли и у собеседников НСН. Так, авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич заявил, что главной проблемой самолёта Sukhoi Superjet 100 является плохое снабжение запчастями.

