Экс-замминистра авиации поддержал пилота сгоревшего в «Шереметьево» SSJ

По версии следствия, пилот совершил грубую посадку, и его дальнейшие действия «с нарушением установленных правил» повлекли разрушение и возгорание самолёта. Однако версия самого Евдокимова говорит о неисправности самолёта после попадания в него разряда атмосферного электричества. В интервью «Ленте.ру» пилот рассказал, что электронная система дистанционного управления после этого отключилась, и он управлял самолётом в ручном режиме. Были основания полагать, что после такого воздействия произойдёт каскадное нарастание отказов в системах воздушного судна, что привело бы к полной потере управляемости, объяснил Евдокимов решение сажать самолёт без выработки топлива.

Экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в эфире НСН подтвердил, что пилот, судя по его действиям, пытался исправить ситуацию.

«Я полностью поддерживаю утверждения коллеги, командира воздушного судна. Потому что с самого начала мы, профессионалы, надеялись, что комиссия разберётся, как разряд молнии повлиял на электронную управляемость самолёта. Выводов комиссии (по расследованию катастрофы — прим. НСН) я пока не знаю, но следствие уже обвинило пилота. А все действия пилота с движениями джойстика — его обвиняют в том, что он двигал им до упора вперёд-назад, — говорят о том, что джойстик не работал, и электронная система управления была повреждена молнией. Всё это как раз и явилось причиной грубой посадки самолёта. Командир корабля пытался исправить ситуацию и двигал джойстик на себя, надеясь, что увеличится угол атаки, но самолёт не слушал. И это вот следствие считает паническими действиями. Нет! Это действия, которыми пилот пытался подействовать на рули глубины», - отметил он.

Ручку управления, действительно, пришлось тянуть до конца, рассказал журналистам Евдокимов. По его словам, в этот момент пилот смотрит не на саму ручку, а на авиагоризонт, то есть за откликом воздушного судна. «Пилот тянет ручку на себя, самолет не откликается, пилот продолжает тянуть до необходимого отклика», - сказал пилот.

В момент посадки SSJ 100 Евдокимов отметил фазовое запаздывание реакции судна на управляющие воздействия. «Задержка, по расшифрованным графикам полета, составила около одной секунды, это время критическое при управлении рулевыми поверхностями вблизи земли», - говорит он. Более того, отклик был обратным: при отклонении ручки на себя судно не поднимало нос, а опускало его.