Экс-замкомандира 144-й мотострелковой дивизии Пешкова арестовали за растрату

Отмечается, что 235-й Гарнизонный военный суд арестовал полковника, а затем продлил ему срок ареста.

По данным источников ТАСС, Пешкову предъявлено обвинение в посягательстве на пайки для нужд СВО. Полковник, который не признал вину, находится в СИЗО-11.

Ранее по делу о коррупции был арестован бывший замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».