Экс-замкомандира 144-й мотострелковой дивизии Пешкова арестовали за растрату
Бывшему заместителю командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу полковнику Дмитрию Пешкову предъявили обвинения по статье «присвоение или растрата». Об этом со ссылкой на картотеку Второго Западного окружного суда сообщает РАИ Новости.
Отмечается, что 235-й Гарнизонный военный суд арестовал полковника, а затем продлил ему срок ареста.
По данным источников ТАСС, Пешкову предъявлено обвинение в посягательстве на пайки для нужд СВО. Полковник, который не признал вину, находится в СИЗО-11.
Ранее по делу о коррупции был арестован бывший замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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