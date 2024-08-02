Экс-замкомандира 144-й мотострелковой дивизии Пешкова арестовали за растрату

Бывшему заместителю командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу полковнику Дмитрию Пешкову предъявили обвинения по статье «присвоение или растрата». Об этом со ссылкой на картотеку Второго Западного окружного суда сообщает РАИ Новости.

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Отмечается, что 235-й Гарнизонный военный суд арестовал полковника, а затем продлил ему срок ареста.

По данным источников ТАСС, Пешкову предъявлено обвинение в посягательстве на пайки для нужд СВО. Полковник, который не признал вину, находится в СИЗО-11.

Ранее по делу о коррупции был арестован бывший замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
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