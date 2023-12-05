Экс-замглавы Минцифры останется под арестом до 12 марта

Кроме того, до 12 марта продлен срок ареста гендиректору «БФТ-холдинг» Александру Моносову, подозреваемому в даче взятки.

Напомним, Максим Паршин занимал пост замглавы Минцифры с 16 августа 2018 года по 21 июля 2023 года. Он отвечал за поддержку проектов по разработке и внедрению российских цифровых решений.

Ранее столичный Лефортовский суд продлил срок ареста корреспонденту московского бюро Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже, до 30 января. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

