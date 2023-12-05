Экс-замглавы Минцифры останется под арестом до 12 марта

Экс-замглавы Минцифры Максим Паршин, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, останется под стражей до 12 марта 2024 года. Соответствующее решение вынес Басманный суд Москвы, сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу суда.

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Кроме того, до 12 марта продлен срок ареста гендиректору «БФТ-холдинг» Александру Моносову, подозреваемому в даче взятки.

Напомним, Максим Паршин занимал пост замглавы Минцифры с 16 августа 2018 года по 21 июля 2023 года. Он отвечал за поддержку проектов по разработке и внедрению российских цифровых решений.

Ранее столичный Лефортовский суд продлил срок ареста корреспонденту московского бюро Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже, до 30 января. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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