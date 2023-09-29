Мишустин освободил Кима от должности замглавы Минцифры

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра цифрового развития Дмитрия Кима. Распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации.

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Ким освобожден от должности по собственной просьбе, говорится в документе.

Мишустин 21 июля освободил от должности заместителя главы Минцифры Максима Паршина. Басманный суд Москвы отправил чиновника под домашний арест по делу о получении взятки в размере 3,5 миллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Астафьев
ТЕГИ:Михаил МишустинПравительство России

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