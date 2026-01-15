Экс-замглавы Минтруда России нашли мертвым в Новой Москве
15 января 202612:52
Бывшего замминистра труда и социальной защиты РФ Алексея Скляра нашли мертвым в Новой Москве. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на правоохранительные органы.
«Тело Алексея Скляра было обнаружено в его доме», - отметил собеседник агентства.
По предварительной информации, экс-чиновник покончил с собой.
Алексею Скляру было 50 лет. Он занимал пост замглавы Минтруда в 2018-2022 годах.
