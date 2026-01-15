Экс-замглавы Минтруда России нашли мертвым в Новой Москве

Бывшего замминистра труда и социальной защиты РФ Алексея Скляра нашли мертвым в Новой Москве. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на правоохранительные органы.

СМИ: Руководителя ансамбля «Ретро» нашли мертвым в Москве

«Тело Алексея Скляра было обнаружено в его доме», - отметил собеседник агентства.

По предварительной информации, экс-чиновник покончил с собой.

Алексею Скляру было 50 лет. Он занимал пост замглавы Минтруда в 2018-2022 годах.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
ТЕГИ:МинтрудСмертьМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры