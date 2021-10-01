Экс-замглавы Минпросвещения РФ Ракова объявлена в федеральный розыск

Экс-замглавы Минпросвещения, вице-президент «Сбербанка» Марина Ракова объявлена в розыск, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Согласно базе данных ведомства, основанием для розыска является статья Уголовного кодекса РФ.

Ранее Ракова не явилась на допрос и отключила телефоны. Ей было заочно предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере». По версии правоохранителей, она причастна к хищению более 50 миллионов рублей при заключении госконтрактов в сфере образования.

В «Сбербанке» заявили, что претензии правоохранителей не связаны с работой Раковой в кредитной организации.

