Экс-замглавы Минобрнауки РФ Лукашевич приговорили к 6,5 годам колонии за мошенничество

Суд приговорил её к шести годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, Лукашевич был назначен штраф в размере 800 тысяч рублей.

Летом 2020 года Лукашевич арестовали по делу о хищении более 50 миллионов рублей. Её задержали вместе с начальником управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаилом Поповым.

По данным правооохранительных органов, в 2016 году, до назначения на пост замминистра, занимавшаяся бизнесом Лукашевич выиграла несколько конкурсов на работы в интересах министерства. По одному из контрактов работы практически не были выполнены, однако Попов их принял. Следствие считает, что они действовали по предварительному сговору.

