Суд арестовал замглавы Минобрнауки Лукашевич

Тверской суд Москвы арестовал замглавы Минобрнауки Марину Лукашевич по делу о хищении более 50 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости, подчёркивая, что она останется под стражей до 16 августа.

Замминистра науки и высшего образования была задержана 3 июля вместе с начальником управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаилом Поповым по подозрению в хищении 40 млн рублей. Позже стало известно, что общий ущерб превышает 50 миллионов, отмечает телеканал 360.

По данным правооохранительных органов, в 2016 году - во время, к которому относится инкриминируемое Попову мошенничество, он руководил департаментом управления программами и конкурсными процедурами Минобрнауки. Статс-секретарь - замминистра науки и высшего образования Марина Лукашевич тогда занималась бизнесом. Она выиграла несколько конкурсов на работы в интересах министерства. По одному из контрактов работы практически не были выполнены, однако Попов их принял. Следствие считает, что они действовали по предварительному сговору.

Напомним, Лукашевич работала в Минобразования в период с 1998 по 2014 год. В июле 2018-го года она была назначена статс-секретарем - заместителем министра науки и высшего образования. Что касается Михаила Попова, то в 2018 году он стал начальником управления реализации проектов в сфере образования и науки Россотрудничества.

