Экс-вокалист Iron Maiden умер в возрасте 66 лет

Сообщается, что певца не стало в собственном доме в Солсбери (графство Уилтшир).

Ди’Анно был лидером Iron Maiden с 1978 по 1981 год. Он принимал участие в записи альбом Iron Maiden (дебютный альбом группы) и Killers.

Впоследствии исполнитель работал с группами Killers и Battlezone и выпустил множество сольных альбомов.

В последние годы певец выступал в инвалидном кресле, однако с 2023 года он отыграл свыше 100 концертов.

Ранее скрипач, заслуженный артист России Алексей Дулькевич умер в возрасте 71 года.



