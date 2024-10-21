Экс-вокалист Iron Maiden умер в возрасте 66 лет
На 67-м году жизни умер экс-вокалист хеви-метал группы Iron Maiden Пол Ди’Анно (настоящее имя — Пол Эндрюс). Об этом сообщил портал Loudersound.
Сообщается, что певца не стало в собственном доме в Солсбери (графство Уилтшир).
Ди’Анно был лидером Iron Maiden с 1978 по 1981 год. Он принимал участие в записи альбом Iron Maiden (дебютный альбом группы) и Killers.
Впоследствии исполнитель работал с группами Killers и Battlezone и выпустил множество сольных альбомов.
В последние годы певец выступал в инвалидном кресле, однако с 2023 года он отыграл свыше 100 концертов.
Ранее скрипач, заслуженный артист России Алексей Дулькевич умер в возрасте 71 года.
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