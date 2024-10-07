Умер младший брат певицы Мадонны
Скончался художник, бывший танцор и младший брат певицы Мадонны Кристофер Чикконе, сообщает CBS News.
Ему было 63 года. Мужчина умер из-за онкологии 4 октября в окружении своей семьи. Чикконе был арт-директором мирового турне своей сестры в 1990 году и директором тура ее шоу в 1993 году.
Кроме того, в 2012 году он представил собственную линию обуви The Ciccone Collection. Позднее мужчина выпустил автобиографию под названием «Жизнь с моей сестрой Мадонной».
Тем временем, Мадонна заявила, что вернулась в студию. По её словам, она работает в Лондоне вместе с продюсером и музыкантом Стюартом Прайсом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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