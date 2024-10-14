Умер скрипач-виртуоз Алексей Дулькевич
Скрипач, заслуженный артист России Алексей Дулькевич умер в возрасте 71 года. Об этом сообщил продюсерский центр «Ночное такси» в соцсети «ВКонтакте».
«Ушел из жизни Алексей Дулькевич – петербургский музыкант, скрипач-виртуоз, вокалист… Легендарный музыкант», — отмечается в сообщении.
Дулькевич долгое время работал на студии в составе коллектива «Братья Жемчужные». Кроме того, музыкант издавал альбомы цыганских романсов и жанровой музыки.
В продюсерском центре отметили, что Дулькевич «стал легендой при жизни».
Ранее стало известно о смерти певца и композитора, народного артиста России Вячеслава Добрынина, напоминает RT.
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