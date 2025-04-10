Бывшего владельца банка «Югра» Хотина обвинили в создании ОПГ

Экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина обвинили в создании преступного сообщества, а также в двух эпизодах мошенничества. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Мещанский суд Москвы.

Экс-владельца банка «Югра» арестовали по новому делу о мошенничестве

«Хотину... предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере. – НСН), и... частью 1 статьи 210 (создание преступного сообщества. – НСН) УК РФ», - отметили в учреждении.

Бывший банкир арестован на два месяца.

Ранее Хотин стал фигурантом нового уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Суд удовлетворил ходатайство об аресте бизнесмена, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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