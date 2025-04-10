Экс-владельца банка «Югра» арестовали по новому делу о мошенничестве
Бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин арестован по делу о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.
Соответствующее решение принял Мещанский суд в Москве.
«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании... меры пресечения в виде заключения под стражу», - рассказали в учреждении.
Хотину вменяется мошенничество в особо крупном размере.
Ранее бывшего банкира приговорили к 9 годам заключения по делу о растрате свыше 23 млрд рублей. В декабре прошлого года суд постановил взыскать с Хотина 14,1 млрд рублей в пользу Россельхозбанка, пишет 360.ru.
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