Экс-владельца банка «Югра» арестовали по новому делу о мошенничестве

Бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин арестован по делу о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

Против экс-владельца банка «Югра» Хотина возбудили новое дело о мошенничестве

Соответствующее решение принял Мещанский суд в Москве.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании... меры пресечения в виде заключения под стражу», - рассказали в учреждении.

Хотину вменяется мошенничество в особо крупном размере.

Ранее бывшего банкира приговорили к 9 годам заключения по делу о растрате свыше 23 млрд рублей. В декабре прошлого года суд постановил взыскать с Хотина 14,1 млрд рублей в пользу Россельхозбанка, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:МошенничествоАрестСуд

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