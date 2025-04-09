США депортировали в Россию мужчину, обвиняемого в хищении 32 млн рублей
Россиянина Владимира Целлермаера, обвиняемого в совершенном организованной группой мошенничестве в особо крупном размере, депортировали из США по инициативе Генпрокуратуры России. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
По данным следствия, в июне 2006-апреле 2008 года гражданин РФ похищал деньги банков, оформляя кредитные договоры. Так, с помощью копий документов с недостоверными сведениями Целлермаер получил более 2 млн рублей на покупку автомобиля, затем продал машину, но не вернул деньги банку. Позже фигурант оформил на себя кредитные карты и потратил свыше 147 тысяч рублей. Кроме того, Целлермаер вступил в сговор со своим братом и двумя знакомыми, один из которых работал в банке.
«Так был создан механизм хищения, включавший в себя поиск кредитных организаций с подходящими условиями, изготовление фиктивных документов для подтверждения платежеспособности, поиск дорогостоящих автомобилей, на которые оформлялись кредиты. В результате были похищены денежные средства трех банков на общую сумму свыше 32 млн рублей», - указали в Генпрокуратуре.
В 2012 году Целлермаера объявили в международный розыск. В прошлом году стало известно, что фигурант находится в США, где его заподозрили в нарушении иммиграционного законодательства. Благодаря взаимодействию российской Генпрокуратуры и американских компетентных органов удалось добиться решения о депортации гражданина.
Ранее власти США депортировали в Россию Дмитрия Кошелева, обвиняемого в разбойном нападении в аэропорту в Санкт-Петербурге, пишет RT.
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