США депортировали в Россию мужчину, обвиняемого в хищении 32 млн рублей

Россиянина Владимира Целлермаера, обвиняемого в совершенном организованной группой мошенничестве в особо крупном размере, депортировали из США по инициативе Генпрокуратуры России. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По данным следствия, в июне 2006-апреле 2008 года гражданин РФ похищал деньги банков, оформляя кредитные договоры. Так, с помощью копий документов с недостоверными сведениями Целлермаер получил более 2 млн рублей на покупку автомобиля, затем продал машину, но не вернул деньги банку. Позже фигурант оформил на себя кредитные карты и потратил свыше 147 тысяч рублей. Кроме того, Целлермаер вступил в сговор со своим братом и двумя знакомыми, один из которых работал в банке.

«Так был создан механизм хищения, включавший в себя поиск кредитных организаций с подходящими условиями, изготовление фиктивных документов для подтверждения платежеспособности, поиск дорогостоящих автомобилей, на которые оформлялись кредиты. В результате были похищены денежные средства трех банков на общую сумму свыше 32 млн рублей», - указали в Генпрокуратуре.

В 2012 году Целлермаера объявили в международный розыск. В прошлом году стало известно, что фигурант находится в США, где его заподозрили в нарушении иммиграционного законодательства. Благодаря взаимодействию российской Генпрокуратуры и американских компетентных органов удалось добиться решения о депортации гражданина.

Ранее власти США депортировали в Россию Дмитрия Кошелева, обвиняемого в разбойном нападении в аэропорту в Санкт-Петербурге, пишет RT.

