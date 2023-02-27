Экс-советника главы «Роскосмоса» Сафронова этапировали в Красноярский край

Осужденного на 22 года колонии строгого режима экс-советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова этапировали в Красноярский край. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на его адвоката Дмитрия Катчева.

Экс-начальнику карельской ИК-9 и его бывшему заместителю дали по семь лет колонии

Адвокат уточнил, что отбывать наказание Сафронов будет в исправительной колонии номер семь в населенном пункте Арейское.

Приговор Ивану Сафронову считается одним из самых суровых в современной истории России по статье УК РФ «Госизмена». Экс-советник главы «Роскосмоса» признан виновным в двух эпизодах преступления.

Ранее Тихоокеанский флотский военный суд вынес обвинительный приговор военному за отказ участвовать в специальной военной операции. Алексей Бреусов получил год и восемь месяцев колонии-поселения.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоскосмосИван Сафронов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры