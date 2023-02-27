Экс-советника главы «Роскосмоса» Сафронова этапировали в Красноярский край
Осужденного на 22 года колонии строгого режима экс-советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова этапировали в Красноярский край. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на его адвоката Дмитрия Катчева.
Адвокат уточнил, что отбывать наказание Сафронов будет в исправительной колонии номер семь в населенном пункте Арейское.
Приговор Ивану Сафронову считается одним из самых суровых в современной истории России по статье УК РФ «Госизмена». Экс-советник главы «Роскосмоса» признан виновным в двух эпизодах преступления.
Ранее Тихоокеанский флотский военный суд вынес обвинительный приговор военному за отказ участвовать в специальной военной операции. Алексей Бреусов получил год и восемь месяцев колонии-поселения.
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