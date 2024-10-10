Экс-сотрудница полиции получила пять лет колонии за взятку

Кроме того, осужденная обязана будет выплатить 1,5 млн рублей в качестве штрафа. Также ей запрещено выполнять функции представителя власти на пять лет. Отбывать наказание она начнет, когда ее ребенку исполнится 14 лет. Кроме того, бывшего сотрудника полиции лишили звания «подполковник юстиции».

Судом установлено, что преступление было совершено в сентябре 2023 года. Злоумышленница получила от виновника ДТП через посредника 500 тысяч рублей за то, чтобы против него не возбудили уголовное дело. Сотрудники УФСБ России задержали ее сразу после получения взятки, осужденная признала вину на этапе предварительного следствия и дала показания.

Ранее замначальника отдела Центра по противодействию экстремизму ГУМВД по Челябинской области подполковнику полиции Андрею Калитюку предъявили обвинение в посредничестве во взятке в размере 3,5 млн рублей.

