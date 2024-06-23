В Петербурге арестовали полицейского за взятку в 2,5 млн рублей
Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал сотрудника МВД за взятку почти 2,5 миллиона рублей, сообщила пресс-служба судов города.
По версии следствия, оперуполномоченный вступил в сговор с другими сотрудниками МВД. Он выдвинул задержанным за перевозку контрафактной продукции требование о взятке, за что полицейский пообещал не составлять процессуальные документы.
Фигурант дела получил согласие на передачу взятки, после чего отпустил одного из задержанных, чтобы тот собрал 2,5 миллиона рублей.
Ранее в Москве арестовали двух полковников полиции по делу об убийстве, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru