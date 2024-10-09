Челябинского полицейского обвиняют в посредничестве во взятке на 3,5 млн рублей

Согласно материалам следствия, до 8 октября текущего года Калитюк выступал в качестве посредника при передаче указанной суммы за содействие в разрешении гражданско-правового спора. Обвинение предъявлено по ч. 4 ст. 291.1 УК, которая касается посредничества во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере.

Санкции по данной статье предусматривают наказание от 7 до 12 лет лишения свободы, а также штраф в размере до 70-кратной суммы взятки. Помимо этого, возможно лишение права занимать определенные должности на срок до 7 лет. Следственные органы уже направили в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для обвиняемого, передает «Радиоточка НСН».

