В Смоленской области ФСБ возбудило дело о нарушении гостайны в отношении москвича
Следственный отдел ФСБ по Смоленской области возбудил уголовное дело по статье о нарушении гостайны в отношении жителя Москвы. По данным спецслужбы, мужчина покинул пределы России после увольнения с должности с допуском к сведениям особой важности.
Порядка 10 лет подозреваемый занимал пост в организации с лицензией на работу с гостайной. У него якобы был доступ к сведениям особой важности, сообщает ФСБ. После увольнения москвичу ограничили право выезда за пределы России на пять лет, однако он нарушил это ограничение и выехал из страны на автотранспорте, передает ТАСС.
Ранее сегодня ФСБ сообщила о задержании в Ростове-на-Дону по делу о госизмене конструктора предприятия ОПК. Якобы мужчина передавал Украине данные о ПВО и личном составе российской армии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru