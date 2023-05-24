В Смоленской области ФСБ возбудило дело о нарушении гостайны в отношении москвича

Следственный отдел ФСБ по Смоленской области возбудил уголовное дело по статье о нарушении гостайны в отношении жителя Москвы. По данным спецслужбы, мужчина покинул пределы России после увольнения с должности с допуском к сведениям особой важности.

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Порядка 10 лет подозреваемый занимал пост в организации с лицензией на работу с гостайной. У него якобы был доступ к сведениям особой важности, сообщает ФСБ. После увольнения москвичу ограничили право выезда за пределы России на пять лет, однако он нарушил это ограничение и выехал из страны на автотранспорте, передает ТАСС.

Ранее сегодня ФСБ сообщила о задержании в Ростове-на-Дону по делу о госизмене конструктора предприятия ОПК. Якобы мужчина передавал Украине данные о ПВО и личном составе российской армии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Уголовное ДелоФСБ

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