Экс-сотрудника одного из вузов МВД обвинили в даче взятки

Против экс-замначальника отдела тылового обеспечения филиала одного из высших учебных заведений МВД России в Ставропольском крае возбудили уголовное дело по факту получения взятки в крупном размере. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

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Следствие полагает, что фигурант получил от бизнесмена, против которого также возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки, 231 тысячу рублей в период с 2017 по 2023 год. В обмен предпринимателю обещали помощь в заключении государственных контрактов на уборку административных территорий, помещений и зданий, а также общее покровительство.

Сейчас обвиняемого в получении взятки уже задержали, в ближайшее время будет решен вопрос о его аресте.

Ранее начальник главного управления кадров министерства обороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов обжаловал свой арест.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествияВзяткиСтавропольский КрайМВДУголовное Дело

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