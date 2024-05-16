Экс-сотрудника одного из вузов МВД обвинили в даче взятки
Против экс-замначальника отдела тылового обеспечения филиала одного из высших учебных заведений МВД России в Ставропольском крае возбудили уголовное дело по факту получения взятки в крупном размере. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.
Следствие полагает, что фигурант получил от бизнесмена, против которого также возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки, 231 тысячу рублей в период с 2017 по 2023 год. В обмен предпринимателю обещали помощь в заключении государственных контрактов на уборку административных территорий, помещений и зданий, а также общее покровительство.
Сейчас обвиняемого в получении взятки уже задержали, в ближайшее время будет решен вопрос о его аресте.
Ранее начальник главного управления кадров министерства обороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов обжаловал свой арест.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru