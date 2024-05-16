Экс-сотрудника одного из вузов МВД обвинили в даче взятки

Следствие полагает, что фигурант получил от бизнесмена, против которого также возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки, 231 тысячу рублей в период с 2017 по 2023 год. В обмен предпринимателю обещали помощь в заключении государственных контрактов на уборку административных территорий, помещений и зданий, а также общее покровительство.

Сейчас обвиняемого в получении взятки уже задержали, в ближайшее время будет решен вопрос о его аресте.

Ранее начальник главного управления кадров министерства обороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов обжаловал свой арест.

