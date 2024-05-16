Главного кадровика Минобороны поместили на карантин в СИЗО «Лефортово»

По его словам, карантин может продлиться до десяти дней, в течение которых Кузнецову проведут анализы и другие медицинские исследования. Мельников отметил, что Кузнецов находится в камере площадью от восьми до 12 квадратных метров, вероятно, без соседа. В помещении должен быть телевизор, холодильник, чайник и/или кипятильник.

Напомним, Кузнецова арестовали по делу о получении взятки в особо крупном размере. При обыске места жительства чиновника следователи обнаружили больше 100 миллионов рублей, коллекционные часы, золотые монеты и другие предметы роскоши. Чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

С 2010 по 2023 годы Кузнецов занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. На должность начальника Главного управления кадров МО РФ его назначили в мае 2023 года, отмечает «Радиоточка НСН».

