Главного кадровика Минобороны поместили на карантин в СИЗО «Лефортово»

Администрация следственного изолятора «Лефортово» отправила на карантин начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

Главный кадровик Минобороны обжаловал арест по делу о взятке

По его словам, карантин может продлиться до десяти дней, в течение которых Кузнецову проведут анализы и другие медицинские исследования. Мельников отметил, что Кузнецов находится в камере площадью от восьми до 12 квадратных метров, вероятно, без соседа. В помещении должен быть телевизор, холодильник, чайник и/или кипятильник.

Напомним, Кузнецова арестовали по делу о получении взятки в особо крупном размере. При обыске места жительства чиновника следователи обнаружили больше 100 миллионов рублей, коллекционные часы, золотые монеты и другие предметы роскоши. Чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

С 2010 по 2023 годы Кузнецов занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. На должность начальника Главного управления кадров МО РФ его назначили в мае 2023 года, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АрестыМинобороны РФСИЗО

Горячие новости

Все новости

партнеры