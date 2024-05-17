Экс-сотрудник миграционного управления полиции Москвы задержан за получение взятки
Экс-сотрудника управления по вопросам миграции (УВМ) полиции Москвы задержали по подозрению в получении крупной взятки. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, мужчина был частью организованной группы должностных лиц. Он систематически получал взятки от представителей столичных строительных объектов, которые с января 2022 года по декабрь 2023 года трудоустраивали нелегальных мигрантов.
Три его подельника также были заключены под стражу. Уточняется, что общая сумма взяток, полученных задержанными, превышает 20 миллионов рублей.
Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев призвал усилить борьбу с бесконтрольной выдачей иностранцам сертификатов о владении русским языком, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Порошенко отказался отвечать на вопрос о полномочиях Зеленского после 20 мая
- В НАТО назвали Россию долгосрочной угрозой
- Экс-сотрудник миграционного управления полиции Москвы задержан за получение взятки
- Илон Маск окончательно переименовал Twitter в соцсеть X
- В Польше открылась самая восточная военная база США
- Армия Израиля зафиксировала запуск 75 снарядов из Ливана
- СМИ: Финляндия продала на аукционе велосипеды, брошенные на границе с Россией
- Срок получения пенсий семьями погибших на СВО могут продлить
- Чеченка Лия Заурбекова заявила, что находится в безопасности
- Певица Аврил Лавин заявила, что спокойно относится к слухам о замене двойником
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru