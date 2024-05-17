Экс-сотрудник миграционного управления полиции Москвы задержан за получение взятки

Экс-сотрудника управления по вопросам миграции (УВМ) полиции Москвы задержали по подозрению в получении крупной взятки. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ.

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По версии следствия, мужчина был частью организованной группы должностных лиц. Он систематически получал взятки от представителей столичных строительных объектов, которые с января 2022 года по декабрь 2023 года трудоустраивали нелегальных мигрантов.

Три его подельника также были заключены под стражу. Уточняется, что общая сумма взяток, полученных задержанными, превышает 20 миллионов рублей.

Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев призвал усилить борьбу с бесконтрольной выдачей иностранцам сертификатов о владении русским языком, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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