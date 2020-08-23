Экс-следователя из Белоруссии задержали в России

Остапович написал рапорт на увольнение и разместил его в своем Instagram-аккаунте 16 августа. Силовик сообщил, что увольняется из-за «нарушений условий со стороны руководства СК». По его словам, те, кто был задержан в ходе протестов и побывал в белорусских исправительных учреждениях, рассказывают правду об издевательствах над людьми. Остапович рассказал, что участвовал в митингах и подтвердил, что силовики шли на провокации протестующих. Позднее пост был удален.

Остаповича препроводили в один из отделов полиции Пскова. По словам адвоката, его не пускают к задержанному.

Массовые акции протеста в Белоруссии не прекращаются с 9 августа, когда после голосования на президентских выборах было объявлено о победе на них правящего страной с 1994 года Александра Лукашенко с результатом в 80% голосов. Первые несколько дней протесты жестоко подавлялись, были задержаны около семи тысяч манифестантов. Затем власти перестали применять силу к протестующим.

