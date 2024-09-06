Генпрокуратура требует изъять имущество директора Минэка по делу о коррупции

Генеральная прокуратура подала иск в Кунцевский районный суд Москвы с просьбой изъять в доход государства имущество директора департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития Игоря Храновского, который арестован по делу о коррупции, сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Иск был подан первым заместителем генпрокурора Анатолием Разинкиным. В заявлении указано, что против Храновского были выявлены нарушения требований законодательства о противодействии коррупции. Суд уже принял иск к рассмотрению и назначил подготовку к судебному разбирательству.