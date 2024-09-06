Генпрокуратура требует изъять имущество директора Минэка по делу о коррупции
Генеральная прокуратура подала иск в Кунцевский районный суд Москвы с просьбой изъять в доход государства имущество директора департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития Игоря Храновского, который арестован по делу о коррупции, сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.
Иск был подан первым заместителем генпрокурора Анатолием Разинкиным. В заявлении указано, что против Храновского были выявлены нарушения требований законодательства о противодействии коррупции. Суд уже принял иск к рассмотрению и назначил подготовку к судебному разбирательству.
Возглавлявший департамент с 2021 года Храновский отвечал за стратегическое и инвестиционное развитие СКФО. Уголовное дело было возбуждено 21 марта на основании материалов проверки управления «К» ФСБ России.
В ходе обысков в Московском регионе и Ставропольском крае были обнаружены наличные деньги, оружие, средства связи и автомобили премиум-класса. Против подозреваемых возбуждены дела по статьям о превышении должностных полномочий, краже и вымогательстве, передает «Радиоточка НСН».
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