Экс-полицейский из Дагестана получил пожизненный срок за теракты в московском метро

По данным следствия, мужчина является участником запрещённой в РФ террористической организации «Имарат Кавказ». Он передавал боевикам информацию о деятельности Кизлярского РОВД, а также лично доставил на автостанцию в районе Кизляра одну из смертниц.

Суд признал экс-полицейского виновным по статьям «террористический акт», «бандитизм» и «участие в организованном преступном сообществе», и приговорил его к пожизненному лишению свободы.

Ранее Гособвинение запросило пожизненное лишение свободы для Исаева по делу о совершенных 29 марта 2010 года террористических актах, в результате которых 39 человек погибли и более 100 получили ранения, сообщает НСН.

