Экс-полицейский из Дагестана получил пожизненный срок за теракты в московском метро
Второй Западный окружной военный суд признал бывшего начальника ОМВД по Кизлярскому району Дагестана полковника полиции Гази Исаева виновным в причастности к терактам на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» Московского метро в 2010 году, сообщает ТАСС.
По данным следствия, мужчина является участником запрещённой в РФ террористической организации «Имарат Кавказ». Он передавал боевикам информацию о деятельности Кизлярского РОВД, а также лично доставил на автостанцию в районе Кизляра одну из смертниц.
Суд признал экс-полицейского виновным по статьям «террористический акт», «бандитизм» и «участие в организованном преступном сообществе», и приговорил его к пожизненному лишению свободы.
Ранее Гособвинение запросило пожизненное лишение свободы для Исаева по делу о совершенных 29 марта 2010 года террористических актах, в результате которых 39 человек погибли и более 100 получили ранения, сообщает НСН.
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