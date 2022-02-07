Россиянин в Приморье осуждён на 12 лет колонии за госизмену

Гражданин России приговорён к 12 годам лишения свободы за государственную измену с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Такое решение вынес Приморский краевой суд. Это минимальное наказание, установленное по данной статье обвинения. Осуждённый также должен будет выплатить штраф в 300 тысяч рублей.

Как информирует пресс-служба судебной инстанции, признанный виновным в шпионаже собирал секретные сведения о современных гидроакустических системах обнаружения подлодок, которые затем передавал представителю другого государства.

При вынесении приговора суд учёл ряд смягчающих обстоятельств. Подсудимому зачтено время его содержания под стражей с 10 декабря 2019 года.

