Экс-начальника отдела полиции осудили за разглашение гостайны
Ростовский областной суд назначил условное наказание экс-полицейскому Андрею Канюку за разглашение гостайны. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону.
Судом установлено, что Канюк, будучи начальником оперативно-розыскного отдела оперативно-розыскной части собственной безопасности регионального главка МВД, совершил преступление в октябре 2022 года. Он сообщил данные, содержащие гостайну, ростовчанину, который не имел к ним допуска. Речь идет о секретных сводках, которые были получены в ходе прослушивания телефонных переговоров. Впоследствии, основываясь на полученных сведениях, житель Ростова-на-Дону подготовил электронный образ справки-анализа и отдал его для приобщения к материалам дела Канюку.
Суд назначил бывшему полицейскому наказание в виде одного года лишения свободы условно.
Ранее сотрудники ФСБ по республике Хакасия задержали 56-летнего сотрудника полиции за разглашение секретных сведений.
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