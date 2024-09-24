Экс-начальника отдела полиции осудили за разглашение гостайны

Судом установлено, что Канюк, будучи начальником оперативно-розыскного отдела оперативно-розыскной части собственной безопасности регионального главка МВД, совершил преступление в октябре 2022 года. Он сообщил данные, содержащие гостайну, ростовчанину, который не имел к ним допуска. Речь идет о секретных сводках, которые были получены в ходе прослушивания телефонных переговоров. Впоследствии, основываясь на полученных сведениях, житель Ростова-на-Дону подготовил электронный образ справки-анализа и отдал его для приобщения к материалам дела Канюку.

Суд назначил бывшему полицейскому наказание в виде одного года лишения свободы условно.

Ранее сотрудники ФСБ по республике Хакасия задержали 56-летнего сотрудника полиции за разглашение секретных сведений.

