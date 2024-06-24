СМИ: В Крыму задержали бывшего полицейского за госизмену

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму бывшего полицейского за госизмену. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Крыма.

Мужчина имел доступ к закрытым базам личных данных граждан и передавал эту информацию спецслужбам Украины, уточняется в материале.