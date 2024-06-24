СМИ: В Крыму задержали бывшего полицейского за госизмену

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму бывшего полицейского за госизмену. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Крыма.

Мужчина имел доступ к закрытым базам личных данных граждан и передавал эту информацию спецслужбам Украины, уточняется в материале.

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Злоумышленник работал на посту старшего следователя в МВД Крыма в Симферополе. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

Ранее стало известно, что липецкий учитель рисования Даниил Клюка приговорен к 20 годам лишения свободы за перевод денег украинской организации «Азов» (террористическая организация, запрещенная в РФ), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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