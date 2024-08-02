Сотрудника МВД задержали за разглашение гостайны

Отмечается, что задержанный, будучи оперуполномоченным Абаканского линейного отдела МВД России, направлял с 2020 по 2022 год секретную информацию в линейные пункты полиции. Из-за этого не имеющие допуска к гостайне лица получили доступ к материалам.

В отношении полицейского возбудили уголовное дело по факту разглашения гостайны. Обстоятельства произошедшего выясняют.

Ранее жителя Амурской области арестовали по обвинению в госизмене за оказание денежной помощи ВСУ.

