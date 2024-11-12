Экс-начальника одного из отделов тульского УМВД заподозрили в преступлении

Бывший начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД РФ по Тульской области задержан по подозрению в организации незаконной миграции. Об этом сообщила пресс-служба СУСК по региону.

Согласно данным следствия, в период с 2020 по 2024 годы задержанный за деньги принимал положительное решение о выдаче квот вместе с другими членами комиссии гражданам из Азербайджана и Армении. Указывается, что он заведомо знал, что адреса их мест работы и пребывания недостоверны.

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Сообщается, что он действовал в составе преступного сообщества, причастного к организации незаконной миграции на территории региона. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Ранее столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело против бывшей и действующей сотрудниц отдела виз и миграции (ОВМ) ОМВД, подозреваемых в незаконном оформлении и выдаче 72 заграничных паспортов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Тульская ОбластьМВД

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