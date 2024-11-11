В Москве расследуют дело о незаконной выдаче 72 заграничных паспортов
Столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело против бывшей и действующей сотрудниц отдела виз и миграции (ОВМ) ОМВД, подозреваемых в незаконном оформлении и выдаче 72 заграничных паспортов. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.
Следствие установило, что обвиняемые, действуя вопреки интересам службы, оформили и выдали паспорта без присутствия граждан, для которых они предназначались.
Преступные действия были выявлены благодаря совместной работе следователей СК и УСБ ГУ МВД по Москве. Обе фигурантки признали свою вину в полном объеме, уточнили в СК.
В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия для закрепления доказательств, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер автор песни из «Москва слезам не верит» Дмитрий Сухарев
- Протестующие в Белграде перекрыли центральные улицы у администрации президента
- Девушки, пошутившие о теракте у «Крокус Сити Холла», извинились
- Умер народный артист РСФСР и основатель ансамбля «Барокко» Игорь Попков
- Системы ПВО России перехватили три БПЛА над Курской и Белгородской областями
- В Москве расследуют дело о незаконной выдаче 72 заграничных паспортов
- Доски вместо приборов: Учитель года пожаловался на нехватку оборудования в школах
- В Подмосковье задержаны подозреваемые в крупном мошенничестве с маркетплейсами
- В Тульской области продлили запрет на работу мигрантов до 2025 года
- Лукашенко назвал малоэффективными усилия стран по борьбе с изменением климата
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru