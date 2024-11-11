В Москве расследуют дело о незаконной выдаче 72 заграничных паспортов

Столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело против бывшей и действующей сотрудниц отдела виз и миграции (ОВМ) ОМВД, подозреваемых в незаконном оформлении и выдаче 72 заграничных паспортов. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Следствие установило, что обвиняемые, действуя вопреки интересам службы, оформили и выдали паспорта без присутствия граждан, для которых они предназначались.