В Москве расследуют дело о незаконной выдаче 72 заграничных паспортов

Столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело против бывшей и действующей сотрудниц отдела виз и миграции (ОВМ) ОМВД, подозреваемых в незаконном оформлении и выдаче 72 заграничных паспортов. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Следствие установило, что обвиняемые, действуя вопреки интересам службы, оформили и выдали паспорта без присутствия граждан, для которых они предназначались.

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Преступные действия были выявлены благодаря совместной работе следователей СК и УСБ ГУ МВД по Москве. Обе фигурантки признали свою вину в полном объеме, уточнили в СК.

В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия для закрепления доказательств, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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