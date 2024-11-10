Путин подписал закон: За организацию нелегальной миграции будут конфисковывать имущество

Документ дополняет список преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения имущества. До этого президент подписал закон об ужесточении наказания за пособничество в незаконной миграции.

В России будут лишать гражданства не принесших присягу иностранцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

