Путин подписал закон: За организацию нелегальной миграции будут конфисковывать имущество
10 ноября 202405:03
Глава государства Владимир Путин подписал федеральный закон, которым предусматривается конфискация имущества за организацию нелегальной миграции, сообщает «Лента.ру».
Документ дополняет список преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения имущества. До этого президент подписал закон об ужесточении наказания за пособничество в незаконной миграции.
В России будут лишать гражданства не принесших присягу иностранцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Путин подписал закон: За организацию нелегальной миграции будут конфисковывать имущество
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru