Путин подписал закон: За организацию нелегальной миграции будут конфисковывать имущество

Глава государства Владимир Путин подписал федеральный закон, которым предусматривается конфискация имущества за организацию нелегальной миграции, сообщает «Лента.ру».

Госдума одобрила конфискацию имущества за организацию незаконной миграции

Документ дополняет список преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения имущества. До этого президент подписал закон об ужесточении наказания за пособничество в незаконной миграции.

В России будут лишать гражданства не принесших присягу иностранцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Управление МВД России по Москве.
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