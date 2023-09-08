Экс-министра Красноярского края осудили за махинации при строительстве метро
Центральный районный суд Красноярска признал бывшего министра транспорта Красноярского края Константина Димитрова виновным в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба пресс-служба судов региона.
Согласно материалам дела, при корректировке проектно-сметной документации строительства метро в Красноярске экс-чиновник дал указание подписать акт приёмки-передачи, зная, что был выполнен меньший объём работ. Был причинён ущерб на сумму более 742 млн рублей.
Одним из фигурантов дела был экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, который признал вину и заключил досудебное соглашение, указав на причастных к нарушению закона.
В итоге суд приговорил Димитрова лишению свободы сроком на три года два месяца в колонии общего режима. После освобождения ему будет запрещено заниматься деятельностью, связанной с госслужбой, в течение 2,5 лет.
Приговор в силу не вступил.
Ранее следователи ФСБ завершили предварительное расследование уголовного дела о хищении при строительстве метро в Красноярске, возбуждённого в отношении председателя совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олега Митволя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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