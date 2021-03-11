Министр культуры Крыма выругалась во время заседания правительства

Аксенов сделал Новосельской замечание, а также потребовал вице-премьера Михаила Назарова провести служебное расследование по этому поводу.

Новосельская извинилась за свое поведение, она объяснила, что эмоционально отреагировала на неполадки с техникой.

«Извините, пожалуйста, коллеги, простите, пожалуйста. У меня машина отключилась», — заявила министр.

Ранее на пресс-конференции НСН «Великий русский Web. Свой и без мата?» глава Фонда развития цифровой экономики, экс-советника президента РФ по развитию интернета Герман Клименко заявил, что применение закона о запрете мата в интернете приведет к повторению ситуации с попытками заблокировать Telegram.

