Министр культуры Крыма выругалась во время заседания правительства
Министр культуры Крыма Арина Новосельская прервала правительственное совещание, которое проходило онлайн, нецензурным выражением.
Как сообщает РИА Новости, чиновница выругалась в ходе выступления главы Крыма Сергея Аксенова. «...Твою мать, поставили как обезьяне», — сказала Новосельская.
Аксенов сделал Новосельской замечание, а также потребовал вице-премьера Михаила Назарова провести служебное расследование по этому поводу.
Новосельская извинилась за свое поведение, она объяснила, что эмоционально отреагировала на неполадки с техникой.
«Извините, пожалуйста, коллеги, простите, пожалуйста. У меня машина отключилась», — заявила министр.
Ранее на пресс-конференции НСН «Великий русский Web. Свой и без мата?» глава Фонда развития цифровой экономики, экс-советника президента РФ по развитию интернета Герман Клименко заявил, что применение закона о запрете мата в интернете приведет к повторению ситуации с попытками заблокировать Telegram.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru