Министр культуры Крыма выругалась во время заседания правительства

Министр культуры Крыма Арина Новосельская прервала правительственное совещание, которое проходило онлайн, нецензурным выражением.

Как сообщает РИА Новости, чиновница выругалась в ходе выступления главы Крыма Сергея Аксенова. «...Твою мать, поставили как обезьяне», — сказала Новосельская.

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Аксенов сделал Новосельской замечание, а также потребовал вице-премьера Михаила Назарова провести служебное расследование по этому поводу.

Новосельская извинилась за свое поведение, она объяснила, что эмоционально отреагировала на неполадки с техникой.

«Извините, пожалуйста, коллеги, простите, пожалуйста. У меня машина отключилась», — заявила министр.

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ФОТО: Пресс-служба Министерства культуры республики Крым
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