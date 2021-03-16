Глава Крыма решил оставить главу регионального Минкульта
Глава Крыма Сергей Аксенов решил оставить на своем посту министра культуры республики Арину Новосельскую после инцидента с нецензурной бранью в ходе видеоселектора.
В минувший четверг министр культуры Крыма Арина Новосельская прервала правительственное совещание, которое проходило онлайн, нецензурным выражением. Чиновница раскритиковала свой микрофон в ходе выступления Аксенова. «...Твою мать, поставили как обезьяне», — сказала Новосельская.
Аксенов пояснил свое решение тем, что высказывание министра не было направлено на кого-либо и не являлось оскорблением, хотя его и не радует наличие таких выражений в лексиконе министра культуры.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 437 / сут.
Умерли
92 494+404 / сут.
Выздоровели
4,0 млн+8 267 / сут.
- Мошенники придумали новый способ хищения денег
- Кабмин внесет в Думу законопроект о включении прививки от ковида в нацкалендарь
- Россиян предупредили о новом виде мошенничества
- Овечкин сравнял счет с Эспозито по голам в НХЛ
- Глава Крыма решил оставить главу регионального Минкульта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru