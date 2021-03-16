Глава Крыма решил оставить главу регионального Минкульта

Глава Крыма Сергей Аксенов решил оставить на своем посту министра культуры республики Арину Новосельскую после инцидента с нецензурной бранью в ходе видеоселектора.

В минувший четверг министр культуры Крыма Арина Новосельская прервала правительственное совещание, которое проходило онлайн, нецензурным выражением. Чиновница раскритиковала свой микрофон в ходе выступления Аксенова. «...Твою мать, поставили как обезьяне», — сказала Новосельская.

Аксенов пояснил свое решение тем, что высказывание министра не было направлено на кого-либо и не являлось оскорблением, хотя его и не радует наличие таких выражений в лексиконе министра культуры.



