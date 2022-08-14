Экс-министр ДНР Игорь Стрелков опроверг данные о своем задержании в Крыму
Бывший глава минобороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) заявил на странице «ВКонтакте», что сведения о его задержании в Крыму якобы при попытке попасть в зону боевых действий не соответствуют действительности.
«В КПЗ не был и не планирую», — отметил Стрелков.
При этом Гиркин написал, что на фронте он «рано или поздно непременно» побывает.
Ранее сообщалось, что бывшего министра обороны ДНР якобы задержали в Крыму при попытке попасть добровольцем на Херсонский фронт и открыли уголовное дело за подделку документов, пишет Газета.ru.
Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в дальнейшем российским войскам следует бить ВСУ по более уязвимым местам, заставляя отступить из Донбасса.
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