Экс-министр ДНР Игорь Стрелков опроверг данные о своем задержании в Крыму

«В КПЗ не был и не планирую», — отметил Стрелков.

При этом Гиркин написал, что на фронте он «рано или поздно непременно» побывает.

Ранее сообщалось, что бывшего министра обороны ДНР якобы задержали в Крыму при попытке попасть добровольцем на Херсонский фронт и открыли уголовное дело за подделку документов, пишет Газета.ru.

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в дальнейшем российским войскам следует бить ВСУ по более уязвимым местам, заставляя отступить из Донбасса.

