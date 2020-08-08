Экс-капитан судна с селитрой в Бейруте раскрыл причину взрыва

Бывший капитан судна Rhosus, задержанного в Ливане с грузом аммиачной селитры в 2013 году, Борис Прокошев указал возможную причину взрыва в порту Бейрута.

По мнению Прокошева, селитра самостоятельно взорваться не могла, потребовался внешний фактор.

«Может быть, искра, может быть, поджог, взрывное устройство. Был какой-то внешний детонатор», — цитирует слова бывшего капитана из России РБК.

Кучеренко: Помощь Ливану показывает Россию как ведущего игрока в мире

По словам Прокошева, селитра хранилась герметично, воздух внутрь не поступал, и вещество не потеряло своих свойств за несколько лет.

Ранее стало известно, что на борту судна Rhosus, задержанного в ливанском Бейруте в 2013 году, находилось порядка 2,7 тысячи тонн взрывоопасной селитры с маркировкой грузинской компании Rustavi Azot L.L.C.

В результате взрыва в Бейруте 4 августа более 4 тысяч человек пострадали, не менее 300 тысяч лишились крова. В числе погибших свыше 150 человек. Предположительно, причиной взрыва назван груз аммиачной селитры.

Напомним, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в эфире НСН отметил, что трагедия в Бейруте носит рукотворный характер, а причина ее кроется в халатности, как и в случае с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.

«Это горе сделано руками человека, это не стихийное бедствие, извержение вулкана и так далее. Это сделали люди, там есть и русский след», – сказал он.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:ВзрывБейрут
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры