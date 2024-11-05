Экс-инженер «Уралвагонзавода» получил 16 лет колонии за госизмену

Российский суд приговорил экс-инженера «Уралвагонзавода», жителя Нижнего Тагила Данилу Мухаметова к 16 годам лишения свободы за госизмену. Об этом сообщило РИА Новости.

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Осужденный совместно со своей супругой Викторией передавал сведения военно-технического характера, способные нанести вред безопасности России, украинской стороне с сентября 2022 года по март 2023 года.

Мухаметов частично признал свою вину на суде.

Ранее суд также признал Викторию Мухаметову виновной в госизмене в пользу Украины и назначил ей наказание в виде 12 лет и 6 месяцев лишения свободы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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