Экс-инженер «Уралвагонзавода» получил 16 лет колонии за госизмену

Осужденный совместно со своей супругой Викторией передавал сведения военно-технического характера, способные нанести вред безопасности России, украинской стороне с сентября 2022 года по март 2023 года.

Мухаметов частично признал свою вину на суде.

Ранее суд также признал Викторию Мухаметову виновной в госизмене в пользу Украины и назначил ей наказание в виде 12 лет и 6 месяцев лишения свободы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

