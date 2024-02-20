Экс-губернатора Севастополя Овсянникова освободили под залог в Лондоне
Королевский суд лондонского района Сазерк освободил бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова под залог. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты предварительного заседания.
Освобождение предполагает, что обвиняемый сдаст властям свой российский и британский паспорта, ежедневно будет отмечаться в полицейском участке лондонского района Брикстон. При этом не сможет выезжать за рубеж, оформлять необходимые для этого документы и приближаться к портам, аэропортам и вокзалам.
Ранее Овсянникову предъявили обвинение в «нарушении санкций и отмывании денег». По данным следствия, он получал переводы на общую сумму в £65 тыс. ($82,5 тыс.) на счет, который ранее открыл в одном из банков финансовой группы HBOS в Лондоне. У него также было изъято £77,5 тыс. ($98,5 тыс.) наличными, предположительно также полученных в результате незаконных финансовых операций.
Рассмотрение дела по существу запланировано на 10 марта 2025 года.
В феврале 2023 года Европейский союз исключил Овсянникова из санкционных списков в связи с соответствующим решением суда ЕС за октябрь 2022 года, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru