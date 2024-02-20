Экс-губернатора Севастополя Овсянникова освободили под залог в Лондоне

Освобождение предполагает, что обвиняемый сдаст властям свой российский и британский паспорта, ежедневно будет отмечаться в полицейском участке лондонского района Брикстон. При этом не сможет выезжать за рубеж, оформлять необходимые для этого документы и приближаться к портам, аэропортам и вокзалам.

Ранее Овсянникову предъявили обвинение в «нарушении санкций и отмывании денег». По данным следствия, он получал переводы на общую сумму в £65 тыс. ($82,5 тыс.) на счет, который ранее открыл в одном из банков финансовой группы HBOS в Лондоне. У него также было изъято £77,5 тыс. ($98,5 тыс.) наличными, предположительно также полученных в результате незаконных финансовых операций.

Рассмотрение дела по существу запланировано на 10 марта 2025 года.

В феврале 2023 года Европейский союз исключил Овсянникова из санкционных списков в связи с соответствующим решением суда ЕС за октябрь 2022 года, напоминает «Радиоточка НСН».

