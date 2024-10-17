Хинштейн: Экс-министра финансов Самарской области задержали по делу о коррупции

Правоохранители задержали бывшего министра финансов Самарской области Андрея Прямилова, которому инкриминируют превышение полномочий. Об этом в своём Telegram-канале заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

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По его словам, Прямилов был задержан в рамках дела о коррупции при строительстве метро «вслед за экс-министром строительства Николаем Плаксиным», вместе с которым составит «компанию ранее арестованному экс-председателю правительства региона Виктору Кудряшову».

Хинштейн указал, что, «согласно фабуле обвинения», чиновники сфальсифицировали документы и конкурсные процедуры на строительство станции метро «Театральная», а также искусственно увеличили смету на объект и «сознательно ввели в заблуждение» президента и правительство РФ.

«Чем больше за решёткой окажется высокопоставленных чиновников из команды экс-губернатора Дмитрия Азарова, тем выше шансы, что их действия будут квалифицированы, как организация преступного сообщества», - заключил депутат.

Ранее в Санкт-Петербурге с поличным задержали чиновника, обвиняемого в получении взятки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным «Фонтанки», это замглавы комитета по инвестициям петербургской администрации Максим Шарипов.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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