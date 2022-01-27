Экс-главу управления Росимущества Подмосковья задержали за взятку
Следственное управление Следственного комитета РФ по Московской области обратилось в Бабушкинский суд Москвы с просьбой арестовать бывшего руководителя регионального управления Федерального агентства по управлению госимуществом (Росимущество) Николая Пешкова, сообщает пресс-служба суда.
В сообщении говорится, что Пешков обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие направило в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 апреля.
Ранее Преображенский суд Москвы арестовал адвоката экс-министра Алексея Улюкаева Дареджан Квеидзе по делу о крупном мошенничестве, сообщает RT.
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