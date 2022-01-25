Мишустин уволил арестованного по делу о мошенничестве замглавы Минтранса Токарева

В документе говорится, что Токарев был освобождён от занимаемого им поста по его собственной просьбе.

Токарев подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, ущерб от которого превышает 500 млн рублей. Хорошёвский суд Москвы арестовал экс-министра на два месяца.

Сам Токарев свою вину не признаёт, сообщает RT.