Экс-главу Самарской области этапировали в Москву

Арестованного за превышение должностных полномочий экс-губернатора Самарской области Виктора Кудряшова этапировали в вагонзаке из Самары в Москву. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».

Отмечается, что к середине текущей недели Кудряшова доставят в один из московских СИЗО. Уголовное дело Кудряшова, получившее статус «особой важности», забрал центральный аппарат МВД России. К расследованию привлечена следственная группа, ФСБ оказывает оперативное сопровождение.

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Бывший глава региона отказался давать показания и сотрудничать со следствием. Утверждается, что он создал ОПГ для хищения выделенных на строительство новой станции метро средств путем махинаций. По мнению обвинения, Кудряшов ввел в заблуждение федеральное правительство и президента России.

Еще одним фигурантом дела стал врио министра строительства правительства Самарской области Михаил Асеев, который заключил сделку со следствием. Ему изменили меру пресечения на домашний арест.

Напомним, Кудряшова и Асеева задержали после обысков в середине ноябре 2023 года. Изначально обоих фигурантов отправили в СИЗО.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ГубернаторУголовное ДелоСамарская Область

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