Экс-главу Самарской области этапировали в Москву

Арестованного за превышение должностных полномочий экс-губернатора Самарской области Виктора Кудряшова этапировали в вагонзаке из Самары в Москву. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».

Отмечается, что к середине текущей недели Кудряшова доставят в один из московских СИЗО. Уголовное дело Кудряшова, получившее статус «особой важности», забрал центральный аппарат МВД России. К расследованию привлечена следственная группа, ФСБ оказывает оперативное сопровождение.