СМИ: Полиция проводит обыски в правительстве Самарской области

Собеседник агентства указал, что следственные действия проходят по делу о превышении должностных полномочий.

По данным ряда СМИ, обыски якобы проходят у бывшего врио первого вице-губернатора - главы правительства Самарской области Виктора Кудряшова, а также в региональном Минстрое.

Как пишет «Коммерсант», Кудряшов подал в отставку по состоянию здоровья.

Официальных комментариев пока нет.

Ранее сотрудники ФСБ РФ провели обыски в управлении минздрава Дагестана, а также по месту жительства фигурантов дела о хищении более 40 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

