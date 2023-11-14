СМИ: Полиция проводит обыски в правительстве Самарской области
Полиция проводит обыски в здании правительства Самарской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
Собеседник агентства указал, что следственные действия проходят по делу о превышении должностных полномочий.
По данным ряда СМИ, обыски якобы проходят у бывшего врио первого вице-губернатора - главы правительства Самарской области Виктора Кудряшова, а также в региональном Минстрое.
Как пишет «Коммерсант», Кудряшов подал в отставку по состоянию здоровья.
Официальных комментариев пока нет.
Ранее сотрудники ФСБ РФ провели обыски в управлении минздрава Дагестана, а также по месту жительства фигурантов дела о хищении более 40 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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