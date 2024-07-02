Экс-главу отдела Роспотребнадзора приговорили к лишению свободы за взятки

Суд счел доказанным, что злоумышленница за взятки помогала заведениям общепита оперативно и без штрафов проходить проверки. Она игнорировала нарушения в кафе и вносила ложные сведения в акты проверок. Всего владельцы кафе выплатили осужденной полмиллиона рублей.

Бывшая чиновница не признала свою вину. Она также не сможет занимать должности в органах власти на протяжении семи лет и обязана будет выплатить штраф в размере трех миллионов рублей.

Ранее Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал сотрудника МВД за взятку в размере почти 2,5 млн рублей.

