Суд оставил под стражей подозреваемого в даче взятки предпринимателя Фомина

Отмечается, что заседание суда проходило в закрытом режиме. Ранее Фомина отказался освободить из-под стражи Мосгорсуд.

Следствие полагает, что Фомин — доверенное лицо Иванова. Он подозревается в оказании самому Иванову, предпринимателю Сергею Бородину и иным лицам услуги имущественного характера, а именно «освобождение от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания».

Ранее Басманный суд Москвы оставил в СИЗО Иванова до 23 августа.

