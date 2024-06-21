Суд оставил под стражей подозреваемого в даче взятки предпринимателя Фомина

Столичный Басманный суд оставил под арестом до 23 сентября 2024 года совладельца фирмы «ОлимпСитиСтрой» Александра Фомина, который проходит по уголовному делу экс-замминистра обороны России Тимура Иванова. Об этом сообщило РИА Новости.

Тимур Иванов заявил, что более не является заместителем министра обороны

Отмечается, что заседание суда проходило в закрытом режиме. Ранее Фомина отказался освободить из-под стражи Мосгорсуд.

Следствие полагает, что Фомин — доверенное лицо Иванова. Он подозревается в оказании самому Иванову, предпринимателю Сергею Бородину и иным лицам услуги имущественного характера, а именно «освобождение от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания».

Ранее Басманный суд Москвы оставил в СИЗО Иванова до 23 августа.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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