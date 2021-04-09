Экс-главу Минтруда Дагестана обвинили в создании преступного сообщества

Бывший министр труда и социального развития Дагестана Расул Ибрагимов был задержан по подозрению в создании преступного сообщества и мошенничестве, сообщает пресс-служба республиканского СУ СК РФ.

По версии следствия, участники созданного Ибрагимовым преступного сообщества похищали бюджетные деньги, предназначенные для соцобслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Для этого фиктивно оформлялись сотрудники центров соцобслуживания, выплачивались необоснованные и завышенные премии, часть из которых возвращалась участникам преступного сообщества.

Всего было похищено более 620 миллионов рублей бюджетных средств.



Ибрагимову было предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ, следствие намерено ходатайствовать о заключении его под стражу.

Ранее в Крыму задержали начальника следственного управления УМВД России по городу Симферополю, которому было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

