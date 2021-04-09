Экс-главу Минтруда Дагестана обвинили в создании преступного сообщества
Бывший министр труда и социального развития Дагестана Расул Ибрагимов был задержан по подозрению в создании преступного сообщества и мошенничестве, сообщает пресс-служба республиканского СУ СК РФ.
По версии следствия, участники созданного Ибрагимовым преступного сообщества похищали бюджетные деньги, предназначенные для соцобслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Для этого фиктивно оформлялись сотрудники центров соцобслуживания, выплачивались необоснованные и завышенные премии, часть из которых возвращалась участникам преступного сообщества.
Всего было похищено более 620 миллионов рублей бюджетных средств.
Ибрагимову было предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ, следствие намерено ходатайствовать о заключении его под стражу.
Ранее в Крыму задержали начальника следственного управления УМВД России по городу Симферополю, которому было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
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