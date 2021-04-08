Высокопоставленный полицейский задержан в Крыму за взятку

Начальнику следственного управления УМВД России по городу Симферополю предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по республике Крым и городу Севастополю.

Следствием установлено, что в феврале 2021 года предприниматель, желающий избежать уголовной ответственности за мошенничество, обратился к знакомым с просьбой о помощи. Посредники вышли на начальника СУ УМВД России по Симферополю, который потребовал за содействие денежное вознаграждение.

Вечером 5 апреля высокопоставленный полицейский был задержан сотрудниками УФСБ России в одном из кафе Симферополя после получения взятки в размере 7,5 миллиона рублей. Также силовиками были установлены и другие должностные лица, причастные к коррупционной схеме.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения.

Ранее в Комсомольске-на-Амуре был выявлен подлог на сумму в 158 миллионов рублей, сообщает «Свободная пресса». По данным региональной прокуратуры, в ходе строительства защитной дамбы заказчик принял и произвел подрядчику оплатупо фактически невыполненным работам, а в официальные документы были внесены заведомо ложные сведения.

