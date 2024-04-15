Экс-главу крупнейшей российской IT-компании приговорили к 22 года колонии

Суд признал Симоненко виновным в даче заведомо ложных показаний, заведомо ложном доносе, организации преступного сообщества либо участии в нем, а также в получении взятки в особо крупном размере (15 млрд рублей). Фигурант не признал свою вину ни по одному из пунктов.

Суд установил, что сотрудники Следственного комитета России и Симоненко незаконно преследовали соучредителей Merlion Алексея Абрамова, Владислава Мангутова, Олега Карчева и топ-менеджера Бориса Левина, которые были арестованы по обвинению в покушении на Симоненко в октябре 2020 года. Впоследствии они были отпущены на свободу, сам Симоненко был задержан.

Ранее сотрудники ФСБ и следственного департамента МВД задержали пять человек, причастных к хищению более 7 млрд рублей у россиян через украинские кол-центры.

