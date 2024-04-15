Экс-главу крупнейшей российской IT-компании приговорили к 22 года колонии
Московский суд приговорил экс-руководителя крупнейшей российской IT-компании Merlion Вячеслава Симоненко к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
Суд признал Симоненко виновным в даче заведомо ложных показаний, заведомо ложном доносе, организации преступного сообщества либо участии в нем, а также в получении взятки в особо крупном размере (15 млрд рублей). Фигурант не признал свою вину ни по одному из пунктов.
Суд установил, что сотрудники Следственного комитета России и Симоненко незаконно преследовали соучредителей Merlion Алексея Абрамова, Владислава Мангутова, Олега Карчева и топ-менеджера Бориса Левина, которые были арестованы по обвинению в покушении на Симоненко в октябре 2020 года. Впоследствии они были отпущены на свободу, сам Симоненко был задержан.
Ранее сотрудники ФСБ и следственного департамента МВД задержали пять человек, причастных к хищению более 7 млрд рублей у россиян через украинские кол-центры.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru